شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى فى دورته الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم قرار بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى لدورته الـ 28، وجاء التشكيل على أن يكون مديرا المهرجان كلا من الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى والفنان سعيد قابيل.

أما العضوية فكانت لكل من الأستاذة الدكتورة هدى وصفي، الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام، الأستاذ الدكتور أيمن الشيوى، الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

وشمل مجلس الإدارة عضوية كل من:

رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، السيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، السيد رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، السيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس البيت الفني للمسرح، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والسيد المستشار القانوني لوزير الثقافة .

وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت منذ أيام قرارا بتولي الدكتور جمال ياقوت الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ومعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون لتولي رئاسة المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر خلفا للدكتور علاء عبد العزيز الذي تقدم باعتذار رسمي وذلك اعتبارا من الدورة القادمة التي تحمل رقم ( 28 ).

الدكتور جمال ياقوت حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية – مصر، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية – فرع الإسكندرية، والمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر .