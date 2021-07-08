كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 05:46 مساءً - أحيا الفنان ” حمادة هلال ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدته التي وافتها المنية في السابع من شهر يوليو من العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان .
فنشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام ظهر به برفقة والدته وهي على فراش المرض من داخل المستشفى .
وكتب في تعليقه على المقطع : ” سنة من عمري راحت وإنتِ مش معايا يا أمي والحمدلله راضي .. الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي الطيبين اللي سبقونا ” .
وتابع حمادة هلال : ” الله يرحمنا جميعا ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين .. أسألكم الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بمقطع فيديو لها من المستشفى .. حمادة هلال يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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