بمقطع فيديو لها من المستشفى .. حمادة هلال يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 05:46 مساءً - أحيا الفنان ” حمادة هلال ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدته التي وافتها المنية في السابع من شهر يوليو من العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان .

فنشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام ظهر به برفقة والدته وهي على فراش المرض من داخل المستشفى .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” سنة من عمري راحت وإنتِ مش معايا يا أمي والحمدلله راضي .. ‏الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي الطيبين ‏اللي سبقونا ” .

وتابع حمادة هلال : ” الله يرحمنا جميعا ‏ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين .. أسألكم الدعاء ” .