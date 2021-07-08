شاهد .. نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها ” شيرين رضا ” ال 53

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 05:46 مساءً - نشرت ” نور عمرو دياب ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تهنئ من خلاله والدتها الفنانة ” شيرين رضا ” بعيد ميلادها ال 53 .
وتضمن المنشور صورة لشيرين رضا كتبت نور عمرو دياب في تعيلقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق .. أنت جميلة جداً ، موهوبة ، لطيفة ، ذكية جداً ، حكيمة وملهمة .. أحبك بلا نهاية ” .
لترد شيرين رضا في تعليق لها على معايدة إبنتها قائلة : ” شكراً يا طفلتي الجميلة والصغيرة على هذه الكلمات الرائعة .. أحبك أكثر وأكثر كل يوم ” .
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