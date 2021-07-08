“الهيبة إلها رجالها”.. صور من قلب المعركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمرّ تصوير الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة – جبل” في لبنان، حيث كان الأسبوع الماضي مخصّصاً لبلدة فالوغا، فيما يُستَأنف هذا الأسبوع التصوير في بلدة حمانا، وتحديداً في الساحة. ونشر الممثل محمد عقيل، الذي يؤدّي دور الشايب، صورةً له برفقة عدد من الممثّلين، وعلّق عليها قائلاً: “الهيبة إلها رجالها”.

وكان مخرج العمل سامر برقاوي قد نشر قبل أيّام صورة له برفقة الممثل تيم حسن، أرفقها بتعليق: “من قلب المعركة”.

كذلك نشر الممثل والكاتب سعيد سرحان، الذي يؤدي دور علي شيخ الجبل، صورة له من موقع التصوير، أثارت موجة من التعليقات التي أكدت أنّ المعركة ستكون حامية في الموسم الخامس والأخير من العمل.

ومع اقتراب عرض الموسم الخامس والأخير من العمل، يخرج كثير من التكهنات والتوقّعات حول نهاية شخصيّة جبل التي يؤدّيها تيم حسن. ويذكر بعض المعلّقين أنّ النهاية لن تكون سعيدة، وأنّ جبل قد يموت، فيما يؤكّد البعض الآخر أنّ النهاية ستكون مفتوحة وغامضة.

وأعلن الممثل السوري أويس مخللاتي مؤخّراً استياءه بسبب استبعاده من العمل، ونشر صورة لقبر صخر شيخ الجبل إشارةً إلى موته في الموسم الخامس وإنهاء دوره، وأرفق الصورة بتعليق قائلاً: “مهزلة”.

البطولة النسائية في هذا الموسم ستكون من نصيب الممثلة إيميه صياح التي يتمّ التكتّم الشديد على دورها، ولم تنشر حتى الآن أيّ صورة لها من كواليس العمل، باستثناء فيديو لها خلال تجهيز إطلالتها من أجل دورها في العمل.

ومع كلّ موسم، يتعرّض المسلسل لانتقادات بسبب تعاقب البطولة النسائية عليه. فبعد أن لعب دور البطولة على مدى المواسم السابقة ستّ ممثلات، أولاهنّ نادين نسيب نجيم، التي كانت بطلة الموسم الأولى، وبعدها نيكول سابا، ثم فاليري أبي شقرا، فسيرين عبدالنور في الموسم الثالث، شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت في أحداث الجزء الرابع.