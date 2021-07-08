الرجال يرفضون كيم كارداشيان.. نجمة تلفزيون الواقع تمرّ بوقت صعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ورد أنه “يصعب” على كيم كارداشيان (40 عاماً) أن تجد الحب مرة أخرى بعد انتهاء زواجها من مغني الراب كانييه ويست.

تقدمت نجمة تلفزيون الواقع بطلب الطلاق من زوجها في شباط (فبراير)، ومنذ ذلك الحين، بدأت تبحث عن حب جديد، ولكن بدون جدوى، بحسب ما أفاد موقع “الميرور” البريطاني. على الرغم من إقامتها علاقات مع بعض أكبر الأسماء في عالم الترفيه، بمن في ذلك كريس همفريز وراي جي، لدى كيم صعوبة بإيجاد علاقة جديدة.

على الرغم من كونها واحدة من أشهر وأجمل وأغنى النساء في العالم، ورد أن كيم كانت تتواصل مع عدد من الرجال البارزين في محاولة لإقامة علاقة جديدة معهم. لسوء حظ الأم المذهلة لأربعة أطفال، فكلّما حاولت النحدّث مع رجل يعجبها، يقوم “برفضها” أو “تجاهلها”.

وفي حديثٍ عن حياتها العاطفية، قال مصدر إن كيم تمر بوقت “صعب” بشكل لا يصدق وسط طلاقها من كانييه الذي يبدو أنه تخطّى علاقاهما وبدأ علاقة مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.