بفيديو مؤثر.. حمادة هلال يُحيي ذكرى وفاة والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنّان حمادة هلال على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدته عبر “إنستغرام” من خلال نشر مقطع فيديو يجمعهما معاً وهي على فراش المرض.

وظهر هلال، في الفيديو وهو جالس في المستشفى بجانب والدته المريضة مع خلفية موسيقية، وجاء الفيديو مصحوباً بتعليق منه قال فيه: “سنة من عمري راحت وأنت مش معايا يا أمي، والحمد لله، راضي ‏الله يرحمك، ويرحم كل اللي معاكِ الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعاً، ‏ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين، أسألكم الدعاء”.

ويُشار إلى أنّ والدة هلال، وافتها المنية في 7 تموز (يوليو) 2020 بعد صراع مع السرطان.

وقد انتهى هلال من تسجيل أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان “أم أحمد” بأحد استوديوات الهرم، ومن المُقرر طرحها قريباً.

ويذكر أنّ آخر أعماله مسلسل “المداح” الذي شارك به في الموسم الرمضاني السابق، من بطولة نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، محمد عز ومحسن منصور، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.