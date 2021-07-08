مخرج مصري يهاجم محمد رمضان.. ويؤكد: “أفسد الذوق العام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم المخرج المصري، جمال عبدالحميد، مواطنه الفنان محمد رمضان، وقال إنه أسهم في إفساد الذوق العام، من خلال أعماله المليئة بالعنف التي يقتل فيها الشاب والده، وغيرها من المظاهر الخاطئة، التي لا تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية، أنه حتى لو كانت نسبة العنف مرتفعة بالمجتمع، يجب على الفن أن يحاول الارتقاء بالناس، لأن الكثيرين يقلدون حوار وأفكار الأعمال الدرامية.

وأكد المخرج المصري الشهير أن معظم المسلسلات التي تقدم حالياً لا تمت بصلة للمجتمع المصري، لافتاً إلى المخرجين من جيله كانوا يحترمون الأسر المصرية، ويبتعدون عن الألفاظ البذيئة والخادشة للحياء، على عكس ما يحدث بالوقت الحالي تماماً. وشدد جمال عبدالحميد على أن مخرجي جيله كانت الرقابة داخلهم، ويرفضون تقديم قيم مغايرة للمجتمع، لافتاً إلى أنه قدم مسلسل “ريا وسكينة” للنجمتين عبلة كامل وسمية الخشاب، وكان يتحدث عن الدعارة، ورغم ذلك لم يحتوِ على لفظ خارج لا يمكن عرضه داخل المنازل أمام الأسر.

ورفض جمال عبدالحميد مصطلح أن “الفن يعكس الواقع”، لأن دور الفن هو الارتقاء بالناس وليس تمثيل أقل فئة بالمجتمع، كأنها هي الأساس، مشيراً إلى أن الأعمال الفنية قديماً كانت تقدم الخير والشر، لكن حالياً يتم عرض الشر فقط.

وحول رأيه في مسلسل “نسل الأغراب”، قال إنه مسلسل “سيئ”، ولم يعجبه وحواره غير جيد مطلقاً، ولا يصلح للأطفال الصغار الذين يشاهدون الأعمال الدرامية، موضحاً أن المخرج محمد سامي يهتم بالصورة على حساب الممثلين، وطرق الاهتمام بأدائهم، من أجل خروج العمل بأفضل صورة.