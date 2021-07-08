كندة علوش: فخورة جداً بمنة شلبي.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة السورية، كندة علوش، عن مدى فخرها واعتزازها بصديقتها الفنانة المصرية منة شلبي، بسبب التأثير الإيجابي الذي نجحت الأخيرة في عكسه على المجتمع، بسبب الدور الذي تقدمه في الموسم الثاني لمسلسلها الجديد “ليه لأ”، وتغيير مفهوم كفالة الأطفال عند الكثيرين، من خلال قيامها في هذا المسلسل بتبني طفل في بيتها، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة تاريخية في عدد طلبات الكفالة في تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التضامـن الاجتماعـي المصريـة عـن زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال، خلال عرض الجزء الثـاني مـن مسلسل “ليـه لأ”، قائلة إنها تبحث في 2700 طلب كفالة في الوقت الحالي، وهـو أكبر عـدد طلبات كفالة يقدم في عام واحد في تاريخ الوزارة.

وتلعب منة في هذا المسلسل دور ندى، وهي طبيبة عيون في أحد المراكز المتخصصة في علاج العيون، وهي آنسة لم يسبق لها الزواج، وكانت تعيش وحيدة في منزل والدها بالقاهرة، وتذهب من حين إلى آخر لقرية توجد بها أرض والدها لتعالج أهل القرية مجاناً، وتقدم ندى على كفالة طفل صغير من إحدى دور الأيتام، وتنتقل للعيش معه في شقة أخرى بمنزل والدها.

الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” من بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.

وكان الجزء الأول من مسلسل “ليه لأ” قدمته الفنانة المصرية أمينة خليل، في أولى بطولاتها المطلقة وقتها، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فيما شاركها البطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحسن محيي الدين، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.

وفي الشهر الماضي، أبدت منة شلبي اشتياقها الشديد لحنان ترك، من خلال قيامها بنشر صورة تجمعهما عبر “تويتر”، معلقة: “وحشتيني أوي ودائماً في القلب يا حب”، وبادلتها حنان نفس الشعور، معلقة: “حبيبتي يا منجو.. وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”، وسريعاً ردت عليها شلبي، بقولها: “وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وزوجك ويعطيكي الصحة ويديمك نعمة”.