نفاد تذاكر حفل حسين الجسمي في أبوظبي قبل انطلاقه بـ15 يوماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، عن نفاد تذاكر حفله الغنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي سيحييه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك قبل 15 يوماً من الحفل.

ونشر الجسمي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي للحفل، مدوناً عليها باللغة الإنجليزية: “نفدت تذاكر الحفل”.

وحرص الفنان الإماراتي على توجيه رسالة إلى الجمهور، الذي سارع لشراء تذاكر حفله، مؤكداً أن شوقه وحماسه للقائهم أكبر من السرعة التي قاموا بشراء تذاكر حفله بها.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها الجسمي، وعبروا عن سعادتهم بمشاهدته في حفل عيد الأضحى، فيما طالبه عدد من المتابعين بإحياء حفلات في بلدانهم.

ويستضيف “الاتحاد آرينا” على جزيرة ياس بأبوظبي، حفلين في عيد الأضحى: الأول يوم 22 يوليو، يحييه حسين الجسمي، والحفل الثاني في 23 يوليو، ويحييه تامر حسني وميريام فارس.

ومن المقرر أن يقتصر حضور الحفلات على الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مع التأكد من مرور 28 يوماً على الجرعة الثانية، كما يجب على الحضور إبراز نتيجة PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة.

وكان الجسمي قد كشف عن موعد حفله المقبل بمدينة أبوظبي، مؤكدًا أنه سيكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الخميس 22 يوليو، حيث نشر “البوستر” الرسمي للحفل عبر صفحته على “إنستغرام”، وعلق بالقول: “الاشتياق مشترك.. الجمهور ونحن بإذن الله سنوثق فرحتنا سوياً في حفلنا في العيد الموعد والمكان وعنوان الفرح”.

من جانبها، أعلنت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عن إحياء حفل غنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال عيد الأضحى المبارك، ونشرت عبر حسابها في “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي للإعلان عن حفلها في أبوظبي، موضحة أنه سيكون يوم الجمعة الموافق 23 يوليو المقبل، وأن الجمهور يمكنه حجز التذاكر إلكترونياً.

ووجهت فارس رسالة إلى الجمهور الإماراتي، أكدت خلالها أنها متشوقة جداً للقائهم في حفلها الغنائي بعيد الأضحى، حيث علقت على الصورة، قائلة: “سعيدة كثيراً، ومتحمسة للقاء الجمهور الإماراتي في أبوظبي”.

وحثت الجمهور على سرعة شراء تذاكر الحفل، التي تم طرحها إلكترونياً لمشاركتها الاحتفال بالعيد، موضحة: “شاركوني الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالاتحاد أرينا في أبوظبي يوم الجمعة 23 يوليو 2021”.