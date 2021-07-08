شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 70 يومًا خلعت فيهم دلال عبد العزيز قلوب محبيها بسبب المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 70 يوما مروا علي الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وهى طريحة الفراش، خلعت فيهم دلال قلوب محبيها، وأوجعتهم، ما بين القلق عليها بسبب حالتها الصحية، وما بين التعاطف معها بعد رحيل الأسطورة سمير غانم.

ولا تزال دلال تشغل قلوب وعقول محبيها أملا فى شفاءها، وعودتها لبناتها وحياتها من جديد حتي ولو ستكون حياة منقوصة بعد رحيل "سمورة" توأم روحها.

ولا تزال دلال عبد العزيز تعيش فترة من أصعب فترات حياتها، حيث تعانى من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم قبل ساعات صورة تجمعها بوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع "إيموجى" قلب مكسور على الصورة، ودخل عدد كبير من متابعيها يدعون لها بالصبر على فراق والدها ويدعون لوالدتها بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية التى تعانى منها حاليا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات.

ونشرت دنيا وإيمى سمير غانم، 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.