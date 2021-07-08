شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وبلقيس تعلقان على انفجار "جبل على":الله يحمى الإمارات وأهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غردت الفنانة بلقيس، عبر حسابها على تويتر، بعد اندلاع حريق هائل فى سفينة فى ميناء جبل على بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية، مساء أمس الأربعاء، بسبب انفجار إحدى الحاويات.

وكتبت بلقيس، قائلة:" انفجار دبى أثبت للعالم قدرة بلادي ومسؤوليها على احتواء الأزمات بوقت قياسي بأربعين دقيقة فقط تم إطفاء الحريق وتنظيف المرفأ كاملا وبدون اية خسائر شكرا قادتنا شكرا رجال الشرطة والاطفاء شكرا إمارات الوفا والقوة نحن مش شايلين هم شي وقالها بو خالد "لا تشلون هم انتوا في الإمارات"

وقالت الفنانة لطيفة:" الله يحمى الإمارات واهلها الحمد الله هذا الانفجار سيطروا عليه بسرعه وبدون أى اضرار وهذا موش غريب على قياده حاسمه ومنظمه الله يحفظكم"



بلقيس



لطيفة

وأكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تعاملت باحترافية وكفاءة مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على، وأكدت حكومة دبى، أن الأجهزة المعنية سيطرت بكفاءة عالية على الحريق الذى اندلع فى حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل على، بعيداً عن الخط الملاحى الرئيسى، للميناء دون حدوث أى إصابات أو وفيات.

وأضافت حكومة دبى، عبر حساب المكتب الإعلامى للحكومة عبر تويتر، نقلا عن سلطات ميناء جبل على، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية فى الميناء،

كما كشف المكتب الإعلامى للحكومة أن السيطرة على الحريق وإطفاء سفينة الحاويات فى ميناء جبل على استغرق 40 دقيقة فقط، بدون إصابات.