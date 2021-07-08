شكرا لقرائتكم خبر عن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يحصد إيرادات 1.5مليون جنيه فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات بلغت مليوناً و 450 ألف جنيه أمس الأربعاء – اليوم الأول لعرضه في السينمات – وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص أول أمس الثلاثاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكداونى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، نسرين أمين، شيماء سيف.



البعض لا يذهب للماذون مرتين

ويعرض حالياً في دور العرض أفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وماجد الكدوانى، و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، و"ديدو" بطولة كريم فهمى وأحمد فتحى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وهدى المفتى.

يذكر أن كريم عبد العزيز قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وشارك فى بطولته أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.