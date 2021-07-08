شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ينشر صورة نادرة مع الساحر محمود عبد العزيز من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان محمد صبحى، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه باستمراره من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك "صبحي" بين الحين والآخر صورة نادرة من دولاب ذكرياته من مسرحياته ولقطات أخرى مع نجوم الفن في عهده، كما يُخرج لقطات من كواليس أعماله التي لقت اعجابا كبيرا من جمهوره.



محمد صبحى على فيس بوك

ونشر الفنان محمد صبحي، صورة تذكارية تجمعه بالنجم الراحل محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: " مع حبيبي وصديقي الراحل محمود عبدالعزيز"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين بالدعوات للساحر محمود عبد العزيز ودوام الصحة والنجاح للفنان محمد صبحي.



محمد صبحي ومحمود عبد العزيز

وفي وقت سابق، كشف الفنان محمد صبحى عن صورة قديمة جمعته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، مشيرا إلى أنه كان واحدا من أهم نجوم الكوميديا فى مصر، وأن الضحكة من القلب كانت "بتطلع" معه.

ونشر صبحى الصورة التى جمعته بالمهندس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الضحكة من القلب كانت بتطلع معاه".

وفى وقت سابق من العام الحالى، كشف الفنان محمد صبحى عن صورة تنشر لأول مرة جمعته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى، ويبدو أنها من إحدى التكريمات الفنية، معبرًا عن سعادته الكبيرة لدعمهما له فى بداية مسيرته الفنية، ونشر صبحى، الصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مع الكبار.. لن أنسى أبدًا دعمكما لى".