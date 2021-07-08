شكرا لقرائتكم خبر عن جاوى يغنى فى Black Widow.. وعضو الفريق: إحنا أول فرقة مصرية تعمل مع مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق جاوى، الأنظار بعد المشاركة فى فيلم مارفل Black Widow للنجمة سكارليت جوهانسون"، بتراك "عطشانة يا زينة".

وتحدث المطرب محمد عبد اللطيف، عضو في فرقة جاوى، لـ " الخليج 365": قائلا:" إحنا أول فرقة مصرية عربية تشارك في مارفل بتراك موسيقى وهو عطشانة يا زينة وده كان أول تراك للفرقة وفى أواخر 2018 كلمتنى Breanna mcfarlane من موقع songtradr على أغنية عطشانة يا زينة و كل شهرين كانت بتبعتلى ميل لحد ما قلتلى أن مارفل هتأخد الأغنية في فيلم black widow، وخلال الفيلم نزلوا 3 ثوانى من مزيكا الأغنية وفى تتر الفيلم كتبوا اسم الفريق والأغنية وده بالنسبة لينا إنجار كبير".



جاوى

وعن بداية الفرقة، قال محمد عبد اللطيف:" إحنا فريق غنائى شعرى معاصر بدأنا أوائل عام 2015 يقدم فن بديل يهتم بالكلمة فى المقام الاول و يخلق حالة جديدة من الغناء مع بعض الالقاء الشعرى فى صورة موسيقية جديدة و معاصرة و تتميز الموسيقى من مزيج من الألحان الشرقية - التى تميل اكثر الى الجنوب مع الهارمونى و الإيقاعات الغربية".

وأضاف:" كلمة "جاوي" فى الاصل ترجع لنوع بخور صاحب رائحة جذابة و فريدة واختاره اعضاء الفريق ليناسب الحالة الغنائية الشعرية الجديدة التى يقدمها الفريق بدأنا بإصدار مجموعة من الأغاني المنفردة مثل "عطشان يا زينة" "قصر الخليفة" , "عيون الناس زنازين" و "سمرا يا عيون الجدع" على و إصدارنا أول ألبوم غنائى "قلبك يساع" في مارس 2017 ودلوقتى بنعمل على الألبوم الجديد بتاعنا، و أعضاء الفريق :أحمد الجمل - أداء شعرى محمد الفخراني – درامز بباوى رأفت - باص جيتار فادى ويصا - جيتار و كيبورد شودز – كيبورد".