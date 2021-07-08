"تطبيع" و"حفيدة ديكتاتور".. أزمات صور "محمد رمضان" عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهور الفنان محمدرمضان مع حرير حسين كامل "حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، ونشره صورته معها عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، واحدة من أحداث الأزمات التي تطارد دوما الفنان المثير للجدل بسبب الصور التي ينشرها أو ينشرها أخرون معه.

وعلى الرغم من قيام الفنان محمد رمضان بحذف الصورة التي تجمعه مع حرير "حفيدة صدام" من حسابه على موقع "إنستجرام" ، بعد ساعات من تعرضه للهجوم بسببها، إلا أن ذلك لم يمنع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من انتقاد موقفه، وطالبته من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك، بتقديم اعتذاره للشعب الكويتي.

وعبر حسابها على موقع فيس بوك، علقت فجر السعيد على صورة الفنان محمد رمضان مع حرير، وكتبت :" المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يامحمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك"

وقامت أيضا بنشر مقطع فيديو، قالت فيه :"طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت والعراق، بصورتك هذه أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".

تطبيع

وواجه رمضان أزمة عنيفة مع تداول صورا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ظهر فيها بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير ادام، وغيره من مشاهير إسرائيل في إحدى الحفلات في دبي، بالإضافة إلى فيديو له بالحفل.

ومع تصاعد الأزمة أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن إيقاف محمد رمضان، وإحالته للتحقيق بسبب مخالفته قرارت النقابة الرافضة للتطبيع، وقامت وقتها الشركة المنتجة لمسلسل "موسى" بإعلان تراجعها عن تقديمه.

وبعد خضوع محمد رمضان للتحقيق، واعتذاره تم رفع الإيقاف، وبدأ تصوير المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي.

الإساءة للآداب

هي التهمة التي وجهها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان، في البلاغ الرسمي الذي تقدم به للنائب العام، وكان ذلك بعد أول حفلاته التي أقيمت في مركز المنارة في 30 مارس عام 2019 تحت شعار "أقوى حفلة في مصر"،، واتهمه بالإساءة للآداب العامة بعد ظهوره على المسرح عاري الصدر.

تنمر

ومع ما يثيره الفنان محمد رمضان من جدل بسبب نشره صوره داخل طائرة خاصة، وبجوار سيارته الفارهة، إلا إنه وتحديدا نجله "علي" وقع ضحية للتنمر عقب لصورة التي ظهر بها مع والده في كواليس تصوير في كليب أغنية "كورونا فيروس".

وبدأت الأزمة مع نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب :"علمت ابني علي ازاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

لترد عليه إحدى المتابعات، كتبت :" أسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ومن جهته قام الفنان محمد رمضان بالرد، وكتب:" "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".