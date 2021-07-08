بعد الحكم على طبيب تحرش بزينب غريب.. فنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قضت محكمة جنح قصر النيل، منذ قليل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب، إحدى بطلات مسلسل «بـ 100 وش»، بعد تصويرها بهاتفه أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وكانت "زينب" قد كشفت أن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى التي تتعرض فيها للتحرش، بل تعرضت لحادث سابق في سن الـ 12، وأثر على نفسيتها لسنوات.

وهنا نعرض لكم أبرز الفنانات اللاتي تعرضن للتحرش:

مايان السيد

في مقطع فيديو بثته الفنانة الشابة مايان السيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت وهي تحكي قصتها مع التحرش قائلة: "أنا افتكرت حاجات حصلتلي أنا شخصيًا، مرة زميل ليا حاول إن هو يتحرش بيا، وكان صديق قريب، والحمد لله قدرت أمنعه، عمري ما واجهته، ساعتها ما كنتش مدركة أن دا كان تحرش، ولما كبرت فهمت، ما كنتش مصدقة أو مستوعبة".

وأوضحت أنها وبعد عامين من الواقعة تعرضت لنفس الأمر من قبل زميل لها، ولكنها لم تكن تعلم ما تفعل فلجأت لـ"السكوت".

كما كشفت عن تعرضها للابتزاز، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صفحتها بموقع فيسبوك، وأكد أنه سيقوم بتركيب صورها على أخرى فاضحة، لو لم تمنحه أموالا مقابل أن يعيد لها صفحتها.

وتابعت: "عايزة أمشي في الشارع أحس بأمان، عايزة أفتح تليفوني أحس بأمان، عايزة أخرج مع صحابي أحس بأمان، واشتغل مع زملائي أحس بأمان، وأنا مش حاسه بأمان".

تارا عماد

على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفي مقطع فيديو بثه أعلنت من خلاله تضامنها مع الفتيات في وقائع التحرش، ونصحتهن بعدم السكوت مرة أخرى.

وقالت: "إحنا زهقنا، فعلاً، زهقنا إن صوتنا مش مسموع، زهقنا إن صوتنا ممكن يكون صوت باطل، زهقنا لأن اللي إحنا بنقوله ممكن يكون اختراعًا من دماغنا، وإنها حاجات أصلا محصلتش، أو الغلط فينا من الأول".

وتابعت: "جه الوقت اللي لازم صوتنا يتسمع فيه، جه الوقت إن القضية دي تبقى عبرة لكل راجل ولكل ولد يحاول يتعرض لأي ست بعد كدا، أنا حطيت أرقام لكل بنت ولكل ست عشان لو تعرضت لأي تحرش جنسي، جه الوقت اللي صوتكوا يتسمع فيه".

للا فضة

الفنانة الشابة للا فضة، وفي أكثر من مداخلة هاتفية بعدد من البرامج، قالت إن أحد الشباب المتهمين بقضايا تحرش، تحدث معها أكثر من مرة، وردت عليه مرة واحدة، وكان "المدخل" للحديث بينهما كونها ممثلة ومغنية، مؤكدة أنه طلب منها أن يعملا سويا.

ووجهت "للا" النصيحة للفتيات، بالحذر أثناء التعامل مع أي شخص، فكان من المحتمل أن تخرج مع هذا "المتهم" وتكون واحدة من ضحاياه.

سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن تعرضها للتحرش وهي طفلة، وهو ما ترك أثرا سيئا بداخلها.

وقالت: "هناك الكثير من الغضب بداخلي، والشعور بعدم الأمان، والشعور بالتحرش، دور الأهالي إنها تخلق حالة ثقة وأمان بين ولادها إنهم يحكوا وميخافوش، لأنكم مصدر الأمان ليهم الأول، اتكلمي ماتخافيش".

وتابعت: "في حاجات أنا مريت بيها، وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتي مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني"

وأضافت: "علموا أولادكوا لما يحصلهم موقف زي كده إزاي يتكلموا، أنا مش عايزة أطول عليكوا بس اللي عايزة أقوله اتكلموا لما حاجة تحصلك زي كده، احكوا لأهاليكوا.. والأهالي لازم تفهم إن لو أي حاجة حصلت زي كده تعرف إزاي تتصرف وتعلم ولادها إزاي يقولوا الحقيقة وميخافوش".

سارة عبدالرحمن

كشفت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن تعرضها للتحرش مرات كثيرة.

ووجهت الشكر لكل الفتيات اللاتي كشفن عن تعرضهن للتحرش، خاصة أن القضية هي قضية كل النساء.

وأضافت: "أهم حاجة في الموضوع هي المعرفة، إسالي جدتك، والدتك، أختك، أي حد، وبعدين ابتدي أعرف دوري ايه، وهنكتشف إننا هنسمع حاجات كتير، وخصوصا إن الست مش هتكذب في موضوع زي ده".

واستكملت: أنا دلوقتي مسؤولة إني أوعي نفسي، أنا كنت ضحية في يوم من الأيام وحاجة وأنا سكت عنها يمكن، ويمكن ماكنتش واعية بيها".

واختتمت حديثها قائلة: "كل ست وكل بنت إتأذت حقها لازم يجيلها، وكلنا لازم مانسبش حقنا، وشكرا لكل ست ولكل بنت، ماتسكتيش عن حقك".

لارا إسكندر

قالت الفنانة لارا إسكندر، إنها تدعم كل النساء اللاتي تعرضن للتحرش، وكشفت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع إنستجرام، أنها ظلت لأيام تريد أن تتحدث لكنها لا تعلم كيف تبدأ حديثها.

وتابعت: "الحاجات دي بتحصل في مصر وفي كل العالم، والحمد لله إن الناس دلوقتي ابتدت تتكلم عنها، وفيه كذا حد بيساعد الستات، صفحات عملها ستات ورجالة للمساعدة".

واستكملت: "لازم تتكلموا، لو مش عاوزة تتكلمي في العموم، اتكلمي مع حد يكون مصدر ثقة، بس لازم تتكلمي، وهطلب من كل حد إنه ماينامش على الموضوع ده ونكمل، وكل ست تعرضت للتحرش تتكلم ومش تبقى الحكاية مجرد تريند نتكلم عليها وبعدين ننساها".

داليا شوقي

أكدت الفنانة داليا شوقي، أن أكبر مخاوفها طيلة حياتها هي تعرضها للاغتصاب، فكانت تخشى طيلة سنوات حياتها أن تتعرض لهذه التجربة المرة.

وكشفت عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن قرائتها لكتب كثيرة تتحدث عن الاغتصاب، حتى أنها في إحدى المرات وهي في السادسة عشر من عمرها، فزعت من نومها على كابوس اغتصابها، وتخيلت مدى الرعب الذي تعيشه الفتيات في هذه اللحظة.

وتابعت: "تخيل بقى ساعتها البنات اللي بتحكي عن اللي حصلها واللي دمرها نفسيا، اتكلموا وعلوا صوتكم، لازم ناخد حقنا".

كما تركت "داليا" أرقام للفتيات للتواصل والحديث مع مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، لدعم الفتيات.