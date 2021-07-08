مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائي للفنانين والعاملين بالسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، يقوم حاليا مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدي الشحري، بتوثيق وحفظ وأرشفة التراث السينمائي (الورقي) ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية.

وصرح السيناريست مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزء مهم من تاريخ السينما المصرية، ويحتوي التراث السينمائي (الورقي) على 1400 ملف حيث يتم حفظ وتوثيق وأرشفة ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية بإستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون الملفات جاهزة على أسطوانات مدمجة C.D

ويتضمن المشروع عدد 800 ملف لكبار النجوم وفناني السينما المصرية منهم: فاتن حمامة، وشكري سرحان، وعادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وسعاد حسني وجميل راتب و شويكار وليلى علوي ونبيلة عبيد وغيرهم.

كما يضم المشروع عدد من ملفات العاملين في صناعة السينما المصرية وأبرزهم المخرجين يوسف شاهين وحسن الإمام وهنري بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلي بدرخان ومحمد كريم وكمال الشيخ وشادي عبد السلام وأشرف فهمى ومحمد فاضل ويحيى العلمي وحسام الدين مصطفى وغيرهم .

كما يوثق المشروع لأبرز كتاب السيناريو الأديب العالمي نجيب محفوظ، عبدالحي أديب، محفوظ عبدالرحمن، محمد الباسوسي، وحيد حامد، لينين الرملي، مصطفى محرم وغيرهم.

ومن مديرى التصوير الذين يشملهم المشروع: وحيد فريد، محسن نصر، عبدالعزيز فهمي، رمسيس مرزوق، محسن أحمد، عبدالحليم نصر ، سعيد شيمي، سامح سليم وغيرهم.

كما يوثق المشروع عددا من كبار مهندسي الديكور في السينما المصرية أبرزهم :شادي عبدالسلام، أنسي أبو سيف، صلاح مرعي، نهاد بهجت وغيرهم.

مركز الثقافة السينمائية يقدم خدمة ثقافية عامة مجانا للجمهور والباحثين وطلاب الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة.