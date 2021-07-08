فجر السعيد تفتح النار على محمد رمضان وتطالبه بالاعتذار للشعب الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طلبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الفنان محمد رمضان إعلان اعتذاره عن الصورة التي جمعته مع "حرير" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي كان قد وضعها على حسابه في موقع"إنستجرام" قبل أن يقوم بحذفها عقب الهجوم الذي تعرض له.

فجر السعيد عبر حسابها على موقع فيس بوك، علقت وكتبت :" المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يامحمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك"

وقامت أيضا بنشر مقطع فيديو، قالت فيه :"طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت والعراق، بصورتك هذه أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".

وكان رمضان قد نشر الصورة المثيرة للجدل أول أمس الثلاثاء عبر صفحته في موقع "أنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين"، قبل ان يقوم بحذفها عقب الهجوم الذي تعرض له.

ومن جانبها نشرت حرير حسين كامل "حفيدة صدام" عبر حسابها في موقع "أنستجرام" صورتها مع الفنان محمد رمضان، وكتبت :"نورت يا بطل وخليك ثابت..حرير حسين كامل..حفيدة صدام"، وعلق الفنان على الصورة بوضع ثلاثة قلوب.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان كليب "ثابت" والذي تخطت مشاهداته حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، منذ طرحه يوم 16 يونيو الجاري.