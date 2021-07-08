هاني شاكر ينتهي من بروفات الاستعداد لحفله على مسرح النافورة "- صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أجرى الفنان هاني شكر مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أخر بروفات الاستعداد للحفل المقام مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا.

هاني شاكر استقر على تقديم مجموعة من أبرز أغانيه، ومنها: "بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، احلف بسماها"، إلى جانب أحدث أعماله "لو سمحتوا".

ويشارك بالغناء في الحفل من مطربي دار الأوبرا، المطرب ياسر سليمان ويقدم أغاني "قدك المياس"، و"يا ليلة ماجاني الغالي"، فيما تقدم المطربة إيمان عبد الغني "قلبي دليلي"، "بيت العز"، "نسم علينا الهوا"، و"أنا بعشقك".

الدخول للحفل سيكون مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، وإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، مع ضرورة الحفاظ على التباعد ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.