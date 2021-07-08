أثارت الجدل بفيديو "البطيخ".. والنقابة لا تعرف عنها شيئًا.. معلومات عن جيهان فاضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة جيهان فاضل الجدل، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها، وهي تقطع البطيخ لأبناء الجالية العربية بمدينة كاليجاري الكندية، وذلك بعد فترة طويلة من الاختفاء.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة جيهان فاضل:

_ مواليد 11 مارس 1973، تبلغ من العمر حاليا 48 عامًا.

_ تخرجت في الجامعة الأمريكية، واختارها المخرج خيري بشارة؛ للعمل في فيلم: "آيس كريم في جليم"، أمام عمرو دياب، ووقتها كانت لا تزال طالبة.

_ لها عدد من الأعمال التليفزيونية المهمة أبرزها: "أربيسك، امرأة من زمن الحب، حلم الجنوبي، والبحث عن السعادة"، وغيرها.

_ في السينما شاركت في: "امرأة هزت عرش مصر، التحويلة، الشرف، سهر الليالي، والفاجومي".

_ كانت وزوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي من أبرز الوجوه المشاركة في ثورة 25 يناير.

_ لها من الأبناء 3 هم: "أدهم، زياد، وعليا".

_ في 2012 رحل زوجها إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

_ كان آخر أعمالها مسلسل: "تحت السيطرة" الذي عرض عام 2015.

_ في مارس الماضي أثارت الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسوبر ماركت بمدينة كاليجاري الكندية، قيل وقتها أنها تعمل به.

_ تواصل "الخليج 365" مع نقابة الممثلين، وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أنها لم تتواصل مع النقابة منذ سنوات.