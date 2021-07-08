شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل شيخ المسرحيين حسن عبد السلام .. صانع مسرح الثقافة الجماهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هو واحد من أهم المخرجين المسرحيين فى مصر ، بل كان رائد من رواد المسرح المصرى وتتلمذ على يده الكثير من المخرجين الذين يعدوا الآن من العظماء، إنه المخرج المسرحى الكبير حسن عبد السلام، والذى يحل اليوم الخميس الموافق 8 يوليو ذكرى وفاته.

حسن عبد السلام لم يكن مخرجا عاديا بل كان صاحب رؤية واضحة ومتجددة ومبتكرة، فهو قطب مهم فى الحركة المسرحية منذ الستينات.

قضى حسن عبد السلام مايقرب من 60 عاما من عمره فى الإخراج المسرحى، لتصبح أعماله هى علامة مميزة، وعمله نادرة فى المسرح المصرى، وتعتبر من أهم إنجازاته صناعة مسرح الثقافة الجماهرية، فقد أدرك حسن عبد السلام أن الأقاليم متعطشة للمسرح الذى يقوم بدوره المهم فى التنويروالتثقيف، فسعى لإنشاء مسرح للثقافة الجماهرية ونجحت الفكره واستمرت حتى يومنا هذا فى كل محافظات وقرى ونجوع مصر.

كما كان لـ حسن عبد السلام دورا كبيرا فى تطوير المسرح الخاص فهو أول من صنع الفرجة فى المسرح المصرى، ونقل الإخراج المسرحى من منطقة لمنطقة أخرى، فمعظم عروضه هى رمز للبهجة والفرح، عرف عنه لقب شيخ المخرجين ولكن لقب أيضا بشاب المسرح المصرى فكان لديه شباب فى أعماله ، ففى أيامه الأخيره كان قد أشتد عليه المرض ولكنه عندما كان يصعد على المسرح تجد الروح قد دبت فيه وأصبح مثله مثل أصغر شاب على خشبة المسرح.

كان حسن عبد السلام يعشق المسرحية الشاملة وقال فى ذلك أحب تقديم مسرحية شامله فأجد الكلمة الدرامية تتزوج من الكلمة المغناه تتزوج من الكلمة الموسيقية وتتزوج من الكلمة الراقصة ويتوحدوا جميعا فى العرض المسرحى ، رحل حسن عبد السلام فى مثل هذا اليوم الذى خيم فيه الحزن على الوسط المسرحى كله وأدركوا أنهم فقدوا قطب مهم جدا فى المسرح المصرى.