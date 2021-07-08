شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة عن التعليقات السلبية:ناس مريضة وكنا على راحتنا فى لقاء الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدى عن سعادتهم الكبيرة بردود الأفعال على لقائهم مع تليفزيون اليوم السابع والذى حظى بمتابعة كبيرة وتحقيقه مشاهدات بالملايين، موجهين الشكر لـ"الخليج 365" الذى جعل اللقاء يتصدر الترند ويصل إلى كل الناس وكذلك وجها الشكر لكل المتابعين الذين دعموهما وأفرحوهما بكلامهم.

وقالت منة عرفة في فيديو جديد لـ"الخليج 365" أن الحوار الذى أجرته بصحبة زوجها مع الخليج 365 كان كله صراحه موضحة: "كنا على راحتنا في الحوار، وعلشان الصراحة اللى كنا فيها، في ناس علقت على إجاباتي في جزئية أكثر عيب في محمود، فقلت أن هو هادئ أوى،فالناس قالولى عيب انك تقولى كدا، إحنا على طبيعتنا جداً ودا اللى خلى الموضوع ينتشر ويلاقى ردود أفعال كبيرة كدا".

وعلقت منة عرفة على الانتقادات والتعليقات السلبية التي تستقبلها ورد فعلها تجاهها قائلة:" بتجيلى تعليقات سلبية على الانستجرام لدرجة انى مثلا عندما أعلنت عقد قرانى، فهل أنا بشارك بهذه المناسبة مع الناس من أجل استفزازهم!؟ أكيد لأ لانى عاوزة أفرح الناس ويعرفوا انى فرحانة وكدا، وبلاقى ناس اعتبرهم مرضى يعلقون بتعليقات غريبة".

وروت منة عرفة واقعة من قبل متابعة لها أرسلت لها رسالة مستفزة بعد اعلان عقد قرانها موضحة:" لقيت واحدة داخلة وبتقولي يا اختى انتى مستعجلة على ايه وكتك نيلة، فدى مريضة حقيقى، فأنا كتبت بوست كتب كتابى فأقل حاجة تكتبيها حتى لو مش طايقة الموضوع، تبقى ألف مبروك، ولكن في النهاية التعليقات جميلة اللى بتهون علينا، فمنذ اعلان ارتباطنا قلت تعليقات الناس المريضة".