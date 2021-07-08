شكرا لقرائتكم خبر عن "بره المنهج"لـ ماجد الكدوانى وروبى فى مراحل المونتاج الأخيرة استعدادا لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نجم الكوميديا ماجد الكدوانى موعد طرح فيلمه الجديد "بره المنهج"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، من إخراج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات في إطار اجتماعى مشوق، حيث يواصل مخرجه عمليات مونتاجه الأخيرة استعدادا لعرضه.

ويجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى.

ويشارك فى بطولة العمل مع ماجد الكدوانى كل من روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر.

يذكر أن انتشرت صور للفنان ماجد الكدوانى مؤخرا وتبدو أنه مصاب بمرض جلدى، وهذا ما نفاه ابنه يوسف في تصريحات لـ"الخليج 365"، قائلا: "والدى بخير ولا يعانى من أى أمراض، والصورة المنتشرة قديمة من فيلم تراب الماس.

وأضاف يوسف الكدوانى: "في حساب مزيف ينتحل صفة والدى ونشر عددا من الصور من كواليس فيلم تراب الماس باعتبارها حديثة وهذا ليس صحيحا".