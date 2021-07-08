شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تنتعش بأفلام نجوم الشباك بعد قرار الحكومة بزيادة نسبة الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض مؤخراً، أخبار سارة بقرار الحكومة المصرية بزيادة نسبة التشغيل إلى 70 % وهى النسبة الأكبر منذ عام ونصف، وتحديداً مع بداية انتشار فيروس كورونا، حيث شهدت الأشهر الماضية تحفظ كبير من قبل صناع السينما في طرح أفلامهم خاصة الكبيرة التى تعتمد على الميزانيات الضخمة واكتفت دور العرض باستقبال عدد من الأفلام أقل تكلفة.

ومع قرار زيادة نسبة تشغيل دور العرض، قرر صناع السينما المغامرة وطرح أفلامهم الكبيرة، وشهدت السينما في الأيام الماضية طرح أفلام نجوم الشباك للمرة الأولى في زمن كورونا، حيث كانت البداية بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى الذى انطلق يوم 23 يونيو الماضى، ويعد تامر من نجوم الشباك الذى يحقق بأفلامه إيرادات كبيرة على مستوى شباك التذاكر بتحقيقه في آخر فيلمين "الفلوس" 50 مليون جنيه، و"البدلة" 67 مليون جنيه.



مش انا

واستقبلت دور العرض أمس الأربعاء، فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز في الذى يعد من أبرز نجوم الشباك في السينما بعدما حقق في فيلميه الأخيرين "الفيل الأزرق 2" 104 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما، و"نادى الرجال السرى" 60 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكداونى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، نسرين أمين، شيماء سيف.



البعض لا يذهب للماذون مرتين

نفس الأمر بالنسبة لفيلم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى، الذى يطرح في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 14 يوليو، لينضم عز إلى المنافسات التي ستكون مشتعلة لاسيما وانه من نجوم الشباك الكبار، وأفلامه تحقق إيرادات ضخمة آخرها "ولاد رزق 2" الذى تخطى 100 مليون جنيه، وسبقه "الممر" الذى حصد 75 مليون جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية اذ تم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا).



العارف

وقرر صناع فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى لطرحه في دور العرض يوم 4 أغسطس المقبل، ليزيد من المنافسة على شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن هنيدى من نجوم السينما المعروفين ودائماً ما يحقق إيرادات كبيرة بأفلامه. فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.