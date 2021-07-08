شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور تعرف علي جوائز مهرجان أفلام السعودية في ختام دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مساء أمس الأربعاء مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " وبدعم من هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، حيث أعلن أسماء الفائزين بجوائز النخلة الذهبية، وذلك خلال الحفل الختامي للمهرجان.

حيث حصد النخلة الذهبية فيلم "حد الطار" لأفضل فيلم طويل، بينما حصل فيلم "الطائر الصغير" على جائزة أفضل فيلم قصير، وحصد فيلم "حكاية روشانة" جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وفاز بجائزة جبل طويق لأفضل فيلم تعبيراً عن مدينة سعودية فيلم "حد الطار" عن مدينة الرياض للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، أما جائزة عبدالله المحسين للفيلم الأول فذهبت للمخرج سلطان ربيع عن فيلم "بيضة تمردت".

وذهبت جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثل لمشعل المطيري بطل فيلم "أربعون عاماً وليلة"، وحصلت البطلة الصغيرة بسيمة الحجار بطلة فيلم "سيدة البحر" على جائزة النخلة الذهبية لأحسن ممثلة.

وفاز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل موسيقى فيلم "أربعون عاماً وليلة"، وفاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين.

أما جائزة لجنة التحكيم فكانت من نصيب فيلم "أربعون عاماً وليلة" للمخرج محمد الهليل.

وأشاد مدير المهرجان أحمد الملا، بفريق العمل متعهدًا أن يظل المهرجان في صعود كما يليق بإنتاج المبدعين، وقال: هذا التطور المشهود في الأفلام السعودية هو ما يحرضنا على تطوير أدوات المهرجان لنقترب من أحلامكم، فريق العمل المشترك بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام برفقة مديرها يوسف الحربي وزملائه، ومركز «إثراء» بقيادة حسين حنبظاظة وفريق إثراء الثري، ومساندة فريق هيئة الأفلام بوزارة الثقافة بمتابعة دؤوبة من المبدع عبدالله آل عياف، ومنظومة تشاركت وقدمت خلاصة جهدها في مهرجان يعدكم بدورة ثامنة في لمح البصر طاقة الحب وتابع: شبة النار، علامة أصيلة في علوم الصحراء السعودية، للنار دلالاتها، ونداؤها يستجلب التائه، ويدل الغريب ويستدرج الضيف ليكرمه دون سؤال، النار عمود الخيمة، هي البيت والمأوى، كأنما إبقاء النار وقّادة، هي إشارة إلى الترحال الأبدي.