شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قيود كورونا .. فيلم "وقفة رجالة" الأعلى إيرادًا في تاريخ السعودية بعد بيع أكثر من مليون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت القناة السعودية الإخبارية في نشرة النهار الضوء علي المبيعات القياسية التي حققها الفيلم المصري، "وقفة رجالة"، حيث تناولت النشرة تحقيق الفيلم إيرادات هي الأعلى في تاريخ المملكة السعودية وذلك ببيعه أكثر من مليون تذكرة، رغم قيود فيروس كورونا والتي تنص علي تحديد سعة قاعات العرض والتي تصل إلى النصف فقط.



أحمد العلكمي

وقال الإعلامي السعودي أحمد العلكمي مقدم نشرة النهار إن السينما في السعودية دخلت عامها الرابع، ليحقق الفيلم أعلي إيرادا في تاريخ السعودية.



نواف السبهان

ومن جانبه قال المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع "نواف السبهان"، إن الفيلم المصري "وقفة رجالة" حقق أرقاما قياسية، موضحا أن الطلب علي مبيعات التذاكر في تزايد مستمر وأن عدد السينمات في المملكة وصل إلى 39 دار تضم 385 شاشة عرض، مؤكدا أنه في نهاية العام الجاري 2021 ستصل عدد دور العرض السينمائي إلي 70 دار سينما.



ممدوح سالم

فيما قال الناقد والمخرج السعودي ممدوح سالم، إن هناك تعطش كبير وشغف لدي السعوديين بالسنيما وتحديدا بالفيلم المصري، مؤكدا أن الجمهور السعودي يفضل مشاهدة الفيلم المصري، مشيرا إلى أن الفيلم المصري له سوق كبير في السعودية ورواج لما تمتلكه مصر من تاريخ لصناعة السينما تخطي 100 عام، موضحا أنه ليس غريب أن يحقق الفيلم مالصري "وقفة رجالة" هذا الرقم القياسي.

القناة السعودية الإخبارية

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى 25 مليون جنيه، متصدراً بها فى شباك التذاكر المصرى، بعد 10 أسابيع عرض، حيث انطلق فى دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضى، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها.



فيلم وقفة رجالة

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.