محمد رمضان يثير الجدل بعد حذف صوره مع حفيدة صدام حسين

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 02:57 مساءً - أثار الفنان المصري ” محمد رمضان ” حالة من الجدل والتساؤلات بعد قيامه بحذف صوره التي نشرها مؤخرا مع ” حرير حسين كامل ” حفيدة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” دون أن يكشف عن الأسباب وراء ذلك .

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي صورا تجمعه بحفيدة صدام حسين بعد استضافة الأخيرة له وكتب في تعليقه عليها : ” يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير إبنة الغالية رغد صدام حسين ” .

وتفاعل الجمهور على الصور وانقسموا ما بين منتقد لها حيث اعتبر البعض أن محمد رمضان التقط صورة مع حفيدة رجل يداه ملطختان بدماء العراقيين وبين من أشاد بذلك معتبرين أن حرير هي حفيدة البطل الراحل .

وعلى الجانب الآخر أبقت حرير حسين كامل صورتها مع محمد رمضان التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام والتي علقت عليها قائلة : ” نمبر 1 نورت يا بطل وخليك ثابت ” .