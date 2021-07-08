نجل الفنان الكبير عادل إمام يكشف حقيقة ما تم تداوله عن تدهور الحالة الصحية لوالده

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

كشف المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، حقيقة ما تم تداوله عن تدهور الحالة الصحية لوالده.



وقال رامي إمام إن "الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومافيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا ما تقلقوش عليه".

وأكد: "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس"، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وتابع قائلا: "ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مافيش غير بس صحته".

وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، وظهرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عن الظهور، وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهي سبب الغياب.

كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة عادل إمام بفيروس "كورونا".