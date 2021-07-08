صور.. الشعر الأبيض يهيمن على إطلالات "كان" السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدا لافتاً خلال مهرجان كان السينمائي ظهور عدد من النجمات بشعرهن الأبيض، كالأمريكية آندي ماكدويل ومواطنتها جودي فوستر.

وذلك خلافاً لما درجت عليه الممثلات اللواتي يتجنبن عادةً تركَ شعرهن على طبيعته في إطلالاتهن وعلى السجادات الحمراء.

فنجمة مستحضرات التجميل "لوريال" عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية أندي ماكدويل أبقت بفخر على شعرها الرمادي المجعّد في صعودها الأول لدرجات قصر المهرجانات في كان.









وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت النجمة البالغة 63 عاماً التي تميزت في الماضي بشعرها الأسود اللمّاع عدم لجوئها إلى إخفاء لونه الحالي برغبتها في أن تكون إطلالتها طبيعية، من وحي مرحلة الحجر خلال الجائحة، على ما قالت لبرنامج تلفزيوني تقدمه الممثلة درو باريمور.





وفي ليلة افتتاح مهرجان كان أيضاً، أطلت الممثلة والمخرجة الأمريكية جودي فوستر بشعر تتخلله خصل متناثرة بدا بياض جذورها ظاهراً للعيان. وفي مقابلة مع "تيليراما" في بداية شهر تموز/يوليو، قالت الممثلة البالغة 58 عاماً والحائزة جائزتي أوسكار إنها "متحمسة لاستيعاب" عمرها الستيني وليست لديها "مشكلة مع تقدم العمر".





وتفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم مع هذا الظهور لفوستر على درج المهرجان، وغرّد أحدهم "يسعدني كثيراً أن أرى ممثلات يبدون بأعمارهن الفعلية، ولديهن تجاعيد وشعر أبيض على السجادة الحمراء"، وحظي منشوره بنحو ثلاثة آلاف علامة إعجاب.



