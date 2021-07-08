أوروبا تبدد أحلام تركيا مجددا.. رفض مطلق لتقسيم قبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما يعد ضربة للمساعي التركية الرامية نحو تقسيم قبرص إلى دولتين، أكد الاتحاد الأوروبي مجددا رفضه القاطع لتلك الخطوة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الإطلاق على حل الدولتين بالنسبة لقبرص".

وأضافت فون دير لاين، التي تقوم بزيارة لقبرص، خلال مؤتمر صحفي، أن "الاتحاد الأوروبي تحدث بصوت واحد بشأن الصراع، وهو صراع مستمر منذ عقود ويمثل عقبة رئيسية أمام مساعي تركيا للانضمام للتكتل".

وتابعت: "أريد أن أكرر أننا لن نقبل على الإطلاق حل الدولتين. نحن مصرون على ذلك ومتفقون تماما".

وقسم الغزو التركي قبرص عام 1974 إلى قسم شمالي يسيطر عليه القبارصة الأتراك، ولا تعترف به سوى أنقرة، وقسم جنوبي غالبيته من القبارصة اليونانيين، وهو معترف به دوليا.

لكن الوضع الحالي للجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، لا يروق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا إلى التفاوض من أجل حل الأزمة القبرصية على أساس دولتين، زاعما أن أسس التفاوض السابقة لم تعد ذات جدوى.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ عام 2016 ولا سيما بسبب القمع القاسي الذي شنه أردوغان على أي شكل من أشكال الاحتجاج بعد ما قالت أنقرة إنه "محاولة" انقلاب على النظام.

كما أدت مهام التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه اليونانية والقبرصية بشرق البحر المتوسط ووجود الجنود الأتراك في ليبيا والتقارب بين تركيا وروسيا، إلى تفاقم هذه التوترات.