أين اختفت الفنانة جيهان فاضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مارس الماضي أثارت الفنانة جيهان فاضل الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر البعض صورة لسوبر ماركت بمدينة كاليجاري الكندية، قيل إنها تعمل به.

ومنذ ساعات تداول النشطاء مقطع فيديو تظهر فيه "جيهان" وهي تقوم بتقطيع البطيخ لأبناء الجالية العربية في مهرجان بمدينة كاليجاري الكندية.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص سابق لمصراوي، إن الفنانة جيهان فاضل لم تتواصل مع النقابة منذ سنوات

بينما قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن "رقم" جيهان المدون على هاتفه لا يعمل منذ فترة، كما أن كل وسائل الاتصال انقطعت بها.

بعض النشطاء رجحوا أن يكون ابتعاد "جيهان" بسبب موقفها السياسي، وهو ما نفاه نقيب الممثلين، مؤكدا أن هناك عددًا من الممثلين لهم توجهات سياسية معينة ومع ذلك لم يتم التضييق على أي منهم.

كما أشار البعض إلى أن جيهان فاضل أصيبت بصدمة نفسية عقب وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي عام 2012، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن قصة حب كبيرة جمعتهما أثمرت عن 3 أبناء.

وبالعودة للأعمال الفنية التي قدمتها "جيهان" بعد رحيل زوجها نجد أنها 3 أعمال هي مسلسل "طيري يا طيارة" عام 2012، ومسلسل "موجة حارة" عام 2013، وآخر أعمالها الفنية مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض منذ 6 سنوات، وتحديدا 2015.

ومنذ 2015، لم تشارك جيهان فاضل في أي عمل فني، رغم انطلاقتها في أعمال مهمة في بداية مسيرتها الفنية، ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء.

جيهان فاضل من مواليد 1973، ومن أبرز أعمالها: "امرأة من زمن الحب"، "آيس كريم في جليم"، "أرابيسك"، "امرأة هزت عرش مصر"، "الشرف"، "التحويلة" وغيرها.