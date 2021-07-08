أثارت الجدل بفيديو "البطيخ" والنقابة لا تعرف عنها شيئا.. معلومات عن جيهان فاضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة جيهان فاضل الجدل، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها وهي تقطع البطيخ لأبناء الجالية العربية بمدينة كاليجاري الكندية، وذلك بعد فترة طويلة من الاختفاء.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة جيهان فاضل:

_ من مواليد 11 مارس 1973، تبلغ من العمر حاليا 48 عاما.

_ تخرجت في الجامعة الأمريكية، واختارها المخرج خيري بشارة للعمل في فيلم "آيس كريم في جليم" أمام عمرو دياب، ووقتها كانت ماتزال طالبة.

_ لها عدد من الأعمال التليفزيونية الهامة أبرزها: "أربيسك، امرأة من زمن الحب، حلم الجنوبي، البحث عن السعادة"، وغيرها.

_ في السينما شاركت في: "امرأة هزت عرش مصر، التحويلة، الشرف، سهر الليالي، الفاجومي".

_ كانت وزوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي من أبرز الوجوه المشاركة في ثورة 25 يناير.

_ لها من الأبناء 3 هم: "أدهم، زياد، عليا".

_ في 2012 رحل زوجها إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

_ كان آخر أعمالها مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض عام 2015.

_ في مارس الماضي أثارت الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسوبر ماركت بمدينة كاليجاري الكندية، قيل وقتها أنها تعمل به.

_ تواصل الخليج 365 مع نقابة الممثلين، وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أنها لم تتواصل مع النقابة منذ سنوات.