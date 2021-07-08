"تقطع البطيخ".. أول ظهور للنجمة جيهان فاضل بعد فترة اختفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

من جديد تعود الفنانة جيهان فاضل، لتثير الجدل، بعدما انتشر مقطع فيديو لها أثناء تواجدها بأحد المهرجانات بمدينة كاليجاري الكندية، بعد اختفاء لفترة طويلة عن الظهور إعلاميا وفنيا.

وظهرت "جيهان" في الفيديو وهي تقوم بتقطيع وتوزيع "البطيخ" بحضور عدد كبير من أبناء الجالية العربية بكندا، كما تمتلك "جيهان" سوبر ماركت بنفس المدينة .

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة لـ"سوبر ماركت" بكندا في مارس الماضي، قيل إنه ملك للفنانة جيهان فاضل، بينما قال البعض إنها تعمل به ولا تملكه.

جيهان فاضل من مواليد 1973، ومن أبرز أعمالها "امرأة من زمن الحب"، "آيس كريم في جليم"، "أرابيسك"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها.