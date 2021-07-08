أشهر سجانة في السينما.. علية الجباس مفتشة الجمارك البورسعيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الراحلة علية الجباس بعيد ميلادها، اليوم الموافق 8 يوليو، واشتهرت الفنانة الراحلة في معظم أفلامها بدور "السجانة"، أو "المعلمة".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن علية الجباس:

- الفنانة علية الجباس ولدت بمحافظة بورسعيد في 8 يوليو عام 1943.

- بدأت الفنانة الراحلة حياتها بالعمل "مفتشة جمارك"، ثم أسست فرقة "الجمارك المسرحية" عام 1984.

- تركت الفنانة الراحلة بصمة لدى جمهورها بأدائها المتميز، فكانت تاجرة المخدرات المعلمة "صبحية لوز" في فيلم "85 جنايات"، وقامت بدور "السبعاوية" في مسلسل "ليالي الحلمية"، بعد أن اختارها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

- علية الجباس لها أدوار عالقة بأذهان المشاهدين، مثل دورها في فيلم "المزاج" بطولة الفنانة الراحلة مديحة كامل، ومسلسل "نحن لا نزرع الشوك"، إذ جسدت دور زوجة الأب.

- شاركت أيضا في عدة مسلسلات، منها: "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، سر الأرض، ضد التيار، والرجل الذي أحبه، أرابيسك"، وغيرها من الأعمال.

- شاركت "الجباس" في تاريخ السينما بعدة أعمال منها: "هيستريا، يا مهلبية يا"، "كرسي في الكلوب"، "عليه العوض"، "زكية العمشة"، وغيرها .

- شاركت في مسرحتي "صباح الخير بالليل"، "عصفور ودبور".

- مسلسل "حواري وقصور" هو أخر أعمالها الفنية، وقدمته قبل وفاتها بعام واحد، إذ عُرض عام 2001، بينما رحلت عن عالمنا في 2002.

- قال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يوجد فنانين يطلق عليهم أبطال في المسافات القصيرة، علية بتنتمي لهذا النوع من الفنانين، بتطلع تمثل مشهد لمدة دقائق، ولكن دورها مؤثر جدا"

- وأضاف الشناوي: "هذا النوع من الفنانين لو أخد بطولة مش هيكون لصالحه، يعني مثلا نعيمة الصغير ممكن تديها مساحة أطول من علية الجباس، لكن نعيمة الصغير ما ينفعش تبقى بطلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية كاملا".

- وتابع الشناوي:"احنا بنتقبل هذه النوعية من الأدوار، لأنه جزء من الفن، اللي بيطلق عليه نجوم المسافات القصيرة".

- وأكمل الشناوي حديثه: "وجود الفنانة علية كان متشابه في الأعمال، وبالتالي لا أحدد عملا برزت فيه، لأن المؤكد أن وجودها نفسه كان طاغيا ولها حضور".