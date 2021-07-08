دنيا سمير غانم تنشر صورة جديدة مع دلال وسمير .. وتتلقى هذا الطلب ‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع فيس بوك، صورة تجمعها مع والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، التي ما زالت تخضع للعلاج في أحد المستشفيات منذ بداية مايو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

دنيا نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، مع وضع إشارة "قلب أحمر"، وبعد حوالي ساعة من نشرها تفاعل مع الصورة أكثر 30 ألف من متابعي الصفحة، ووصلت التعليقات إلى ما يزيد على 100 ألف، إذ سارع العديد من المتابعين بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل سمير غانم، وبالشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز.

وفي تعليق لها كتبت متابعة لصفحة دنيا، :"لو سمحت لو كل اسبوع مرة تطمنينا على الأستاذة دلال؛ لأن فعلًا إحنا بنبقى مستنيين أي خبر يطمنا على سلامتها، ربنا يشفيها، ويعافيها، ويرجعها لنا بالسلامة".

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء أممس الأربعاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، وأكد إن الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا، مشيرًا إلى أن كورونا كمرض فيروسي تتم معالجته، ولكن تتم المتابعة، والرصد لما بعد الإصابة بكورونا.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.