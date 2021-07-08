تعرف على موعد أحدث عروض مسرح مصر "كلام كبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة؛

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "كلام كبار".

مسرحية "كلام كبار"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض الشباب التنكر والإشتراك في برنامج لاكتشاف المواهب يتصادف وجوده، ما يسبب لهم مشاكل عديدة، ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية -إضافة للفنان أشرف عبدالباقي- مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: "علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أس أس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد انور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر"، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.