زيارة ملكية من الملك "ويليم أكسندر" والملكة "ماكسيما" لألمانيا تشمل ثلاثة أيام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 01:48 مساءً - قام الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا بزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي شملت ثلاثة أيام في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2021 بدعوة من الرئيس الاتحادي "فرانك فالتر شتاينماير".

الملك ويليم والملكة ماكسيما في المركز الثقافي في برلين- ----الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "New my royals" تأتي هذه الزيارة في تأكيد للعلاقات المكثفة والجيدة بين البلدين سياسياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً، بعد أن كان من المفترض أن تُقام العام الماضي لكنها أُلغيت بسبب جائحة كورونا.

الملك والملكة يزوران متحف Gropius Bau- الصورة من موقع New my royals



الملك والملكة في اليوم الأول

في 5 يوليو 2021، رحب الرئيس "فرانك فالتر شتاينماير" والسيدة الأولى "إلكه بودينبندر" بالملك والملكة في حفل رسمي في قلعة بلفيو، بدأ بعزف النشيد الوطني للبلدين تلاها تفقد الملك "ويليم" لحرس الشرف.

بعد ذلك قام الملك والملكة بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب والعنف.

الملك ويليم والملكة ماكسيما يحضران عشاءً رسمياً أقامه رئيس الاتحاد الألماني وزوجته في قصر بلفيو في برلين- الصورة من موقع New my royals



ثم في زيارة لمعهد روبرت كوخ، RIVM الألماني ، تحدث الزوج الملكي عن التعاون الهولندي الألماني حول COVID-19 ووجه الملك الشكر لألمانيا على دعمها خلال جائحة كورونا.

الملك ويليم والملكة ماكسيما في زيارة للمدينة الخضراء في حديقة هيرزبيرج للمناظر الطبيعية- الصورة من موقع New -----my royals



بعد ذلك، التقى الزوج الملكي بعمدة برلين وقاما بزيارة بوابة براندنبورغ Brandenburg Gate التي تُعد واحدة من أشهر رموز مدينة برلين.

الملكة ماكسيما- الصورة من موقع New my royals



وفي المساء، حضر الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" عشاءً رسمياً أقامه رئيس الاتحاد الألماني وزوجته في قصر بلفيو في برلين.

الملك ويليم والملكة ماكسيما يزوران المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقرها الحكومي- الصورة من موقع New my royals



اليوم الثاني في الزيارة

وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى ألمانيا، قام الملك والملكة بزيارة صرح الرايخستاغ التاريخي Reichstag في برلين. ثم قاما بزيارة متحف Gropius Bau، وهو متحف للفن الحديث في برلين. بعد ذلك، قام الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقرها الحكومي Bundeskanzleramt في برلين.

زيارة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما لجمهورية ألمانيا الاتحادية- الصورة من موقع New my royals



وفي المساء حضر الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" حفلاً موسيقياً مع الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" وزوجته "إلكه بودنبندر" في قاعة الحفلات الموسيقية Konzerthaus في برلين.

الملكة ماكسيما مع السيدة الأولى إلكه بودينبندر - الصورة من موقع New my royals



اليوم الآخير جدول حافل بالزيارات

في اليوم الثالث من زيارتهما لألمانيا، قام الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" بزيارة معرض برلين جلوبال في منتدى هومبولت والمركز الثقافي في برلين. بعد ذلك، قاما بزيارة الجامعة التقنية في برلين (TU). ثم توجها بالزيارة للمدينة الخضراء في حديقة Herzberge هيرزبيرج للمناظر الطبيعية.