زيارة ملكية من الملك "ويليم أكسندر" والملكة "ماكسيما" لألمانيا تشمل ثلاثة أيام

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 01:48 مساءً - قام الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا بزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي شملت ثلاثة أيام في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2021 بدعوة من الرئيس الاتحادي "فرانك فالتر شتاينماير".
وبحسب موقع "New my royals" تأتي هذه الزيارة في تأكيد للعلاقات المكثفة والجيدة بين البلدين سياسياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً، بعد أن كان من المفترض أن تُقام العام الماضي لكنها أُلغيت بسبب جائحة كورونا.
الملك والملكة في اليوم الأول
في 5 يوليو 2021، رحب الرئيس "فرانك فالتر شتاينماير" والسيدة الأولى "إلكه بودينبندر" بالملك والملكة في حفل رسمي في قلعة بلفيو، بدأ بعزف النشيد الوطني للبلدين تلاها تفقد الملك "ويليم" لحرس الشرف.
بعد ذلك قام الملك والملكة بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب والعنف.
ثم في زيارة لمعهد روبرت كوخ، RIVM الألماني ، تحدث الزوج الملكي عن التعاون الهولندي الألماني حول COVID-19 ووجه الملك الشكر لألمانيا على دعمها خلال جائحة كورونا.
بعد ذلك، التقى الزوج الملكي بعمدة برلين وقاما بزيارة بوابة براندنبورغ Brandenburg Gate التي تُعد واحدة من أشهر رموز مدينة برلين.
وفي المساء، حضر الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" عشاءً رسمياً أقامه رئيس الاتحاد الألماني وزوجته في قصر بلفيو في برلين.
اليوم الثاني في الزيارة
وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى ألمانيا، قام الملك والملكة بزيارة صرح الرايخستاغ التاريخي Reichstag في برلين. ثم قاما بزيارة متحف Gropius Bau، وهو متحف للفن الحديث في برلين. بعد ذلك، قام الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقرها الحكومي Bundeskanzleramt في برلين.
وفي المساء حضر الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" حفلاً موسيقياً مع الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" وزوجته "إلكه بودنبندر" في قاعة الحفلات الموسيقية Konzerthaus في برلين.
اليوم الآخير جدول حافل بالزيارات
في اليوم الثالث من زيارتهما لألمانيا، قام الملك "ويليم" والملكة "ماكسيما" بزيارة معرض برلين جلوبال في منتدى هومبولت والمركز الثقافي في برلين. بعد ذلك، قاما بزيارة الجامعة التقنية في برلين (TU). ثم توجها بالزيارة للمدينة الخضراء في حديقة Herzberge هيرزبيرج للمناظر الطبيعية.