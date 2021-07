ديبي هاري...أيقونة بلوندي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 01:48 مساءً - "ديبرا آن هاري"، اسمها الحقيقي "أنجيلا تريمبل". هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة أمريكية. برزت لأول مرة بصفتها المطربة الرئيسية في فرقة بلوندي Blondie في أواخر السبعينيات، ووصلت تسجيلاتها مع الفرقة إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مناسبات عديدة من 1979 إلى 2017.

سجلت خمس ألبومات بمفردها جلبت لها بعض النجاح، كما سجلت ألبوماً كعضوة في مجموعة جاز باسنجرس (Jazz Passengers)ومثلت في أكثر من 30 فيلماً وبعض البرامج التليفزيونية.



نشأتها



وُلدت "هاري" في الأول من يوليو عام 1945 في ميامي بفلوريدا، ونشأت في هوثورن، نيو جيرسي. تم تبنيها من قبل "ريتشارد هاري" و"كاثرين هاري" أصحاب محلات بيع الهدايا في هوثورن ، نيو جيرسي ، وأطلقا عليها اسم "ديبورا آن هاري".

تدرجت في مراحل التعليم المختلفة حتى التحقت بالكلية. بعدها عملت في وظائف مختلفة، بما في ذلك سكرتيرة (في BBC في نيويورك) وراقصة، قبل أن تتقدم في صناعة الموسيقى.



محطات في حياتها

ديبي هاري مع فرقة بلوندي



شاركت "هاري" في تأسيس فرقة بلوندي عام 1974 في مدينة نيويورك. وأصدرت الفرقة ألبومها الأول الذي يحمل اسمها في عام 1976 ثم أصدرت ثلاثة ألبومات أخرى بين ذلك الحين و 1979.

في عام 1981، أصدرت "هاري" أول ألبوم منفرد لها، KooKoo.

وخلال فترة توقف بلوندي، شرعت "هاري" في مهنة التمثيل حيث ظهرت في الأدوار الرئيسية في فيلم union city – مدينة الإتحاد - عام 1980 وفي فيلم الرعب videodrome - فيديود روم - عام 1983.

أصدرت ألبومها المنفرد الثاني، Rockbird في عام 1986، ولعبت لاحقًا دور البطولة في فيلم Hairspray عام 1988.

واصلت "هاري" إصدار ألبومين منفصلين آخرين بين ذلك الحين و 1993، وبعد ذلك عادت إلى التمثيل في فيلم الرعب Body Bags عام 1993. كما ظهرت في عدة مسلسلات تليفزيونية منها سابرينا والساحرة المراهقة عام 1996.



عودة مجددة مع بلوندي

ديبي هاري



اجتمع شمل بلوندي في أواخر التسعينيات مرة أخرى، وفي الوقت نفسه استمرت في الظهور في أفلام مستقلة طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

مع بلوندي، أصدرت ألبوم الاستوديو التاسع للمجموعة Panic of Girls في عام 2011، تلاه Ghosts of Download عام 2014 حتى الألبوم الحادي عشر للفرقة في 2017.



أهم أعمالها مع فرقة بلوندي

ديبي هاري



1- Blondie عام 1976

2- Plastic Letters عام 1977

3- Parallel Lines عام 1978

4- Eat to the Beat عام 1979

5- Autoamerican عام 1980

6- The Hunter عام 1982

7- The Hunter عام 1999

8- The Curse of Blondie عام 2003



حياتها الآن

ديبي هاري



تعيش "هاري" – بخلاف السفر - في مقاطعة مونماوث، نيو جيرسي، مع كلابها الأربعة. وكانت من قبل مرتبطة بعازف جيتار بلوندي "كريس شتاين" لكنهما انفصلا في عام 1989.

قالت "هاري" لموقع NME: "نحن بصدد تحديد فترة زمنية لوضع بعض المسارات والتمرين. نحن نبحث بالفعل عن 10-12 أغنية ، ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عنها."



آخر أعمالها



كان آخر عمل للفنانة "ديبي هاري" هو فيلم بلوندي الوثائقي: Vivir en la Habana والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان Sheffield Doc في إنجلترا بين 4 يونيو و 13 يونيو.

كما تم عرضه أيضًا في مهرجان تريبيكا في نيويورك الذي بدأ في 9 يونيو وانتهى في 20 يونيو. الفيلم من إخراج "روب روث" ويسلط الضوء على رحلة "ديبي هاري" وبقية الفرقة في رحلتهم التعاونية مع موسيقيين محليين في كوبا.

بدأ الفيلم في الأصل كفيلم قصير تم تسجيله لتوثيق أداء بلوندي في كوبا ولكن تم توسيعه إلى فيلم وثائقي كامل. سيرويه هاري وعازف الجيتار كريس شتاين وعازف الدرامز كليم بيرك.

يشمل الفيلم الوثائقي 6 أغاني: "The Tide is High" و "Wipe Off My Sweat" المتوفرة رقميًا الآن ، بالإضافة إلى "Heart of Glass" و "Rapture" و "Dreaming" و "Long time" (بصدد الإصدار في 16 يوليو عبر BMG). تتضمن العديد من الأغاني تعاونًا رائعًا مع بعض الموسيقيين الكوبيين الموهوبين جدًا.



أهم أعمالها الموسيقية المنفردة

ديبي هاري



1- Koo Koo عام 1981

2- Rockbird عام 1986

3- Def, Dumb and Blonde عام 1989

4- Debravation عام 1993

5- Necessary Evil عام 2007

