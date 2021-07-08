مهرجان كان يشهد إعلان جوائز النقاد العرب وال 101 الأكثر تأثيرا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 01:48 مساءً - للسنة السابعة على التوالي، يشارك مركز السينما العربية في فعاليات الدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي، بصحبة 10 من المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية وشركائه في المهرجان، بين مشاركات في المهرجان وإطلاق مجلة السينما العربية، وتقديم جوائز النقاد للأفلام العربية وجائزة الإنجاز النقدي، وإطلاق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان بالترتيب الأبجدي: راديو وتليفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأمريكية).

وضمن فعاليات المهرجان تتواجد فيلم كلينك وLagoonie Film Production بفيلم ريش الذي يشاركان في إنتاجه. فيلم المخرج عمر الزهيري ينافس في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، كما تنافس شركة MAD Solutions في برنامج نصف شهر المخرجين بفيلم البحر أمامكم للمخرج إيلي داغر، الذي تتولى الشركة مهام توزيعه في العالم العربي.

ويشهد المهرجان عدداً من الأنشطة التي يقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وجائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية، كما سوف يُصدر مركز السينما العربية خلال الفعاليات العدد الجديد من مجلة السينما العربية.

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