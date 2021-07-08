فن ومشاهير

شاهد.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ”لوك جديد”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الفنانة أصالة نصري

فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها بـ”لوك جديد”، مختلف عن قصات الشعر التي ظهرت بها من قبل.

ونشر مصفف الشعر اللبناني، وسيم ستيف، على حسابه الرسمي في “انستغرام” مقطع مصور تظهر بة أصالة بلوك جديد الذي أثار تباين الآراء بين جمهورها.

وتعرف القصة التي ظهرت بها أصالة “قصة البيكسي”، وتعتبر من أحدث صيحات الموضة خلال عام 2021؛ حيث ظهر بها العديد من النجوم العالميين.

يذكر أن الفنانة أصالة، تحيي الحفل الغنائي الخاص بالعيد يوم الخميس الموافق 22 يوليو فى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونشرت مؤخرًا «بوست» عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، كشفت فيه عن حفلتها المقبلة، فنشرت بوستر الحفل، وعلقت: «رح نعيد سوا، وهالعيد عندى غير كل عيد مرق».

وتابعت: «بمحبتكم أنا قوية، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة الجديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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