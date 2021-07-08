شاهد.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ”لوك جديد”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها بـ”لوك جديد”، مختلف عن قصات الشعر التي ظهرت بها من قبل.

ونشر مصفف الشعر اللبناني، وسيم ستيف، على حسابه الرسمي في “انستغرام” مقطع مصور تظهر بة أصالة بلوك جديد الذي أثار تباين الآراء بين جمهورها.

وتعرف القصة التي ظهرت بها أصالة “قصة البيكسي”، وتعتبر من أحدث صيحات الموضة خلال عام 2021؛ حيث ظهر بها العديد من النجوم العالميين.

يذكر أن الفنانة أصالة، تحيي الحفل الغنائي الخاص بالعيد يوم الخميس الموافق 22 يوليو فى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونشرت مؤخرًا «بوست» عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، كشفت فيه عن حفلتها المقبلة، فنشرت بوستر الحفل، وعلقت: «رح نعيد سوا، وهالعيد عندى غير كل عيد مرق».

وتابعت: «بمحبتكم أنا قوية، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة الجديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد».