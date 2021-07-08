مفاجأة راغب علامة.. “فوراً غرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصوّر السوبر ستار راغب علامة فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان “فورًا غرام”.

ونشر راغب علامة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” صورة تجمعه مع فريق عمل الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت، وعلّق عليها قائلًا: “اليوم بإذن الله سوف نبدأ تصوير أغنيتي الجديدة “فوراً غرام” سوف تسمعونها منتصف شهر ٧ بإذن الله. ادعوا لنا بالتوفيق”.

يذكر أن علامة تحدث عن الأغنية منذ أيام حيث إنها لحن عراقي يتخلله بعض الكلمات العراقية، وهي من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، وسجلها في استوديو ناصر الأسعد، ومن المقرر طرحها مع حلول عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر، يلتقي “علامة” الجمهور بحفلين فنيين ضخمين على مسرح دبي أوبرا في امارة دبي في دولة الامارات العربيّة المتحدة يومي الخميس والجمعة، ١٥ و ١٦ من شهر تموز/يوليو القادم.