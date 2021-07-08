حلمي بكر يهاجم محمد رمضان بقوة: لن يستقيم الفن بوجوده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: انتقد الموسيقار حلمي بكر ما وصل إليه حال الأغنية بشكل خاص والفن بشكل عام، وحمّل المسؤولية لبعض النجوم الذين تخلّوا عن أدوارهم في النهوض بالفن، بينما اتّهم البعض بإفساد الذوق العام.

وقال بكر في تصريحات صحافية: “للأسف الفن حالياً يعيش أسوأ مراحله، وأصبحت هناك أمور أخرى تشغل الفنانين بعيداً من تقديم فن محترم، ويسعى البعض منهم الى تقليد المهرجانات بحثاً عن “الفرقعة” لا أكثر”.

وانتقد بكر الفنان محمد رمضان وما يقدّمه من محتوى، سواء على صعيد الأغنية أو السينما، واصفاً فنّه بأن ليس فناً بل إفساد للذوق العام، ومشدّداً على أن الأغنية والسينما لن تنهضا طالما أن محمد رمضان بطلها، أو كما يُطلق على نفسه “نمبر وان”.

كما انتقد حلمي بكر موقف بعض الفنانين؛ الذي وصفه بالمتخاذل تجاه دورهم في الفن قائلاً: “أين المطربات والمطربون الذين من المفترض أن يكونوا امتداداً لجيل العظماء؟ أين أصالة وشيرين على سبيل المثال؟ الإجابة هم مشغولون بأمور أخرى كالمشاكل الشخصية، والبيزنس، وتقليد موجة المهرجانات وغيرها، ولهذا أحمّل هؤلاء مسؤولية ما وصل إليه حال الفن في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “الغريب أيضاً أن هناك لغة جديدة يتحدث بها البعض، وهي أرقام المشاهَدات لأغانيهم، ونعلم جميعاً أنها في الغالب تكون مدفوعة الأجر، وغير حقيقية، ولا أعرف كيف أصبح تقييم الأغنية يعتمد على تلك الأرقام مهما كان ما تقدّمه من محتوى على مستوى اللحن والتوزيع والكلمات”.

واختتم حلمي بكر حديثه قائلاً: “للأسف الفن أصبح لعبة وتجارة، بعدما كان في الماضي إبداعاً وموهبة، وتحكمه حالياً أمور أخرى جعلته في تراجع مستمر، ولا بد من اتخاذ موقف تجاه المأساة التي وصل إليها الفن، وأُطالب الدولة المصرية بالتدخل لإنقاذ الفن، وعودته الى سابق عهده”.