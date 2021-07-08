سعد الصغيّر يروّج لأغنيته الجديدة بطريقة مجنونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر الفنان سعد الصغير الترويج لأغنيته الجديدة “أنا العريس” بطريقة جديدة، حيث ظهر في بث مباشر عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ووعد الجمهور بأنه سيمنحهم كارت شحن مجاناً ولكن مقابل هذه الشروط: “أن يتوجه الشخص الى موقع “يوتيوب” ويكتب اسم أغنيته الجديدة “أنا العريس”، ويضع لايك ويشترك ويفعّل خاصية الجرس”.

ليس هذا فحسب، بل طلب سعد أيضاً أن يضع كلٌ منهم 50 تعليقاً على فيديو أغنيته الجديدة “أنا العريس” وبعدها يُرسل إليه الصغير الرقم الخاص بكارت الشحن مباشرةً.

وبالفعل تفاعل مع الصغير عدد كبير من الجمهور الذين حاولوا تنفيذ الشروط ليتمكنوا من الحصول على قيمة كارت الشحن، وحرص سعد خلال البث على أن يجعل الجمهور يستمع إلى عدد من أغانيه الخاصة.

يُذكر أن سعد الصغير طرح أخيراً أغنيتة الجديدة «أنا العريس» عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وفي خلال 5 أيام تخطّت حاجز النصف مليون مشاهَدة، وهي من كلمات أحمد غريب، ألحان زيزو فاروق وعصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق.