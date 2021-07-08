هيفاء وهبي تنقل معاناة اللبنانيين في الشارع وتؤكد: “بلدي وما الي قلب إتركه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها في “إنستغرام” خلال تجولها في شوارع بيروت، ومن ضمنها فيديو وهي عالقة بسيارتها في زحمة السير التي أضحت تشهدها مختلف المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به البلد والشحّ في مادة البنزين، مما يؤدي إلى وقوف العديد من السيارات ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين، مما يؤدي إلى زحمة سير خانقة في الطرقات.

وعبرّت هيفاء وهبي بتأثر عن هذا المشهد معربة عن حزنها لما يشهده بلدها لبنان من ظروف صعبة يمرّ بها رافضة تركه، ومتعاطفة مع الناس الذين يعانون جراء بقائهم لساعات طويلة في سياراتهم من أجل الحصول على مادة البنزين.

وأرفقت الفيديو بتعليق مؤثر: “بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه”.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “لو كنت” شاركها فيها الفنان المصري أكرم حسني على طريقة الديو.

وحقق فيديو كليب أغنية “لو كنت” للثنائي نجاحاً كبيراً جداً، حيث حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.ويُعد العمل الأول الذي يجمعهما، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما وإنتاج “أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي”، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.