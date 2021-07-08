أصالة تصدم الجمهور بقصّة شعرها.. “إجراء تغيير كبير في حياتها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت الفنّانة السورية أصالة بشكل جديد، ما سبّب صدمة لجمهورها الذي لم يعتدها بهذا المظهر. إذ تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وهي تستعرض شعرها في صالون تجميل، بعدما أصبح قصيراً للغاية، وكانت تبدو سعيدة بهذا “اللوك” الجديد الذي يطلق عليه “البوي”.

وقد اختلفت آراء الجمهور حول إطلالتها الجديدة، ورأى عدد كبير من المتابعين أنها تليق بها، وأنّ إقدامها على هذه القصّة الجريئة دليل على قوّتها وقدرتها على المواجهة وإجراء تغيير كبير في حياتها.

وما يدلّ على ذلك تعليقها على منشور كانت قد نشرته عبر حسابها في “إنستغرام” عن موعد حفلها، الذي ستحييه بإمارة أبو ظبي في 22 تموز الجاري، وكتبت قائلة: “نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته”.

وأضافت: “بمحبتكم أنا قويّه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديدة، ومن هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوة حلوة وأعياد”.

وأطلقت أصالة في الفترة الأخيرة أغنية على قناتها الخاصّة في “يوتيوب” تحمل عنوان “بنحبك”، عبّرت فيها عن محبّتها لمصر. وكانت قد روّجت للأغنية بنشر مقطع منها عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “إلى أهل مصر المحروسة، بنحبك”. الأغنية من كلمات عبدالله حسن، ألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي عمرو صلاح، وقد حقّقت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، وقد حصد الفيديو الخاصّ بالأغنية نحو مليون و300 ألف مشاهدة.