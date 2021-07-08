هدف دائم للشائعات.. أسرة عادل إمام تنفي إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال اسم الفنان عادل إمام مادة دسمة لشائعات الوفاة والمرض التي باتت تطوله بين فترة وأخرى.

فخلال الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إصابته بفيروس كورونا؛ وهو ما نفته أسرة النجم في تصريحات صحافية، وصفت الأنباء بـ”اللامسؤولة”، مؤكّدة أنه يتمتع بصحّة جيّدة، ويقضي معظم أوقاته برفقة أبنائه وأحفاده، ولا يعاني شيئاً.

وكان إمام قد تعرّض خلال الفترة الماضية إلى شائعات عدّة، أبرزها تدهور حالته الصحيّة، فأعرب حينها شقيقه المنتج عصام إمام في تصريحات صحفية عن استيائه من هذه “الأقاويل”، نافياً صحّتها، ومؤكّداً أنّ شقيقه بخير.

يذكر أنّ الزعيم قدّم آخر أعماله الدرامية مسلسل “فلانتينو” في السباق الرمضاني قبل الماضي، وهو من كتابة أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، بمشاركة عدد من الفنانين منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي.