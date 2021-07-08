سكارليت جوهانسون تنتظر قدوم أول أطفالها من زوجها كولين غوست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد العديد من التقارير الصحافية، نقلاً عن مصادر مقربة، أن الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون حامل بأول أطفالها، لكنها تحاول الحفاظ على هدوئها، وتفضل عدم الإعلان عن خبر الحمل في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة “فوكس نيوز”، الأميركية، أن الممثلة سكارليت جوهانسون (36 عاماً)، تنتظر هي وزوجها الممثل والكاتب الكوميدي كولين غوست (39 عاماً) أول أطفالهما، وأن موعد ولادة جوهانسون قريب للغاية.

وأكد أحد المصادر المقربة للصحيفة أن جوهانسون من المتوقع أن تضع طفلها قريباً، لكنها هي وزوجها يبقيان الأمر سراً، وبعيداً عن الأنظار في الوقت الحالي.

بدأت الأقاويل حول حمل جوهانسون بعد تغيبها عن حضور العديد من المناسبات المهمة لها، مثل: الجولات الترويجية لفيلمها الجديد Black Widow، وهذا الأمر كان صادماً للغاية بالنسبة لجمهورها، لأنه فيلم ضخم من بطولتها وإنتاجها.

واستبدلت جوهانسون ظهورها بالحملات الترويجية في الواقع الفعلي بالظهور عبر تطبيق “زووم”، وليس ذلك فقط بل تغيبت أيضاً عن حضور عرض الفيلم في هامبتونز، وما زاد الشكوك أيضاً حول حملها هو اختفاؤها عن الأنظار تماماً، فهي لم تعد تظهر وهي تنزه كلابها، أو تشتري القهوة، كما كانت معتادة من قبل.

والطفل القادم هو الأول بالنسبة لزوج جوهانسون كولين، لكنه الثاني بالنسبة لها، فقد استقبلت من قبل طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك خلال زواجها السابق من الصحافي رومان دورياك.

ويعتبر زواج جوهانسون بكولين هو الثالث بالنسبة لها، فهي كانت متزوجة أيضاً من قبل من الممثل ريان رينولدز عام 2008، وانفصلا في 2010، ووقع الطلاق رسمياً في 2011.

وبعد تجربتَيْ زواج انتهتا بالانفصال، بدأت جوهانسون مواعدة زوجها الحالي كولين عام 2017، وفي 2020 تزوجا بشكل سري في مدينة نيويورك.