عمرو يوسف يمارس رياضة التنس.. ويعلق: إدماني الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري، عمرو يوسف، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حبه لهواية جديدة، هي ممارسة رياضة التنس، مؤكداً تعلقه الشديد بها، لدرجة أنها أصبحت بمثابة الإدمان بالنسبة له.

ونشر يوسف مجموعة من الصور له وهو يمارس رياضة التنس، وكتب عليها: “التنس إدماني الجديد”، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين، منهم المخرج مجدي الهواري، مؤكدين أن ممارسة الرياضة تليق به.

وغاب الفنان المصري عمرو يوسف عن “السوشيال ميديا” لفترة طويلة، منذ إيقاف تصوير مسلسله “الملك” في الخامس من أبريل بعد الهجوم الشديد الذي تعرّض له العمل؛ بسبب الأخطاء التاريخية التي ظهرت خلال تجسيده قصة الملك أحمس.

وكان يوسف مهتماً قبل صدور قرار إيقاف تصوير مسلسل “الملك” بنشر الدعاية الخاصة به على صفحاته، وبعد قرار الشركة المنتجة إيقاف المسلسل تغيّب تماماً عن الظهور على “السوشيال ميديا”، إذ اكتفى مع بداية شهر رمضان بنشر صورة “كل عام وأنتم بخير”.

وحصل عمرو يوسف على دعم كبير من زملائه الفنانين بعد إيقاف المسلسل، إذ رفضوا إيقاف أي عمل فني، بناءً على رأي رواد مواقع التواصل، وإصدار الأحكام حوله قبل متابعته كاملاً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.