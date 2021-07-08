جورج وسوف يحيي حفل عيد الأضحى في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السوري، جورج وسوف، عن إحياء أول حفل غنائي له في السعودية، ضمن حفلات عيد الأضحى بمدينة جدة، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ونشر، عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، صورة البوستر الرسمي للحفل الضخم الذي سيحييه في جدة خلال رابع أيام عيد الأضحى، مؤكداً أن التذاكر سيتم طرحها إلكترونياً، ابتداء من اليوم الخميس، الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

ووجه الفنان السوري رسالةً إلى الجمهور السعودي عبر خلالها عن شوقه للقائهم، خاصة أنه الحفل الأول له في المملكة، حيث علق على الصورة التي نشرها قائلاً: “لأول مرة سوف ألتقي بكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة”.

وحرص الفنان الملقب بسلطان الطرب العربي، على توجيه الشكر إلى الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، على دعوته لإحياء حفل غنائي في جدة، قائلاً: “كل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه، ولأخي العزيز أبو ناصر، على الدعوة، وللشركة المنظمة بنش مارك”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرها جورج وسوف، إذ رحبوا به في بلده الثاني السعودية، مؤكدين أنهم متحمسين جداً لحضور حفلته الغنائية في المملكة، فيما طالبه عدد من متابعيه في الدول العربية بإحياء حفلات بدولهم.

يذكر أن جورج وسوف طرح أحدث أغانيه “ياه عالزمن”، في شهر يونيو الماضي، وذلك عبر قناة “لايف ستايلز ستديوز” في “يوتيوب”، حيث قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب