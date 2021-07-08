شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: "مكتبناش قايمة عفش" لأنها موضة قديمة لكن كتبنا مؤخر صداق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدى ضيفين على تليفزيون الخليج 365 خلال برنامج "ملوك الترند" مع الصحفى الزميل عادل عبد الله، وذلك فى أول ظهور للثنائى بعد عقد قرانهما الأسبوع الماضى.

وقالت منة في حديثها:" مكتبناش قايمة بينا إحنا مش داخلين حرب وكتبت مؤخرعشان كبيرعلشان لما يحب يطلق يتعور"، ثم قال محمود المهدى:" أنا اتجوزت قبل كده و كل حاجة قسمة و نصيب و عندى 3 بنات و منة عارفة كل حاجة"، وردت منة:" مش هسمح أنه يجوز تانى أنا الأخيرة ولو اتجوز تانى يبقى مش مبسوط واحنا الحمد الله مبسوطين سوا و هنتجوز قبل أخر السنة دى و بينا احترام متبادل ومش".

ولفتت منة عرفة إلى أنها لم تكن تريد المشاركة فى الفيلم من البداية بسبب الظروف التى حدثت فى العمل سواء من مشاكل التصوير والإخراج والإنتاج والتى تحدث فى أى عمل قائلاً: كنت ببقى متضايقة ومحمود بعد كدا هون عليا، وإحنا أساسا فى الفيلم دا قعدنا نصور فيه سنتين ونص لأننا توقفنا أكثر من مرة حتى انتهينا منه منذ عام تقريباً".

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".